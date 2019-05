Vrachtwagens vol dinosaurussen op weg naar Enschede

Video Powervrouw Neelie Kroes heeft advies voor Tukkers: ‘Stop zo bescheiden te zijn’

9:32 ENSCHEDE - Neelie Kroes luidde woensdag in Enschede de noodklok over de positie van vrouwen in het Twentse zakenleven. Volgens de VVD-coryfee is er werk aan de winkel in deze regio. „Stop met zo bescheiden te zijn.”