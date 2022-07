Vrije School in Enschede zit in prachtig gebouw, maar wil verhuizen vanwege de energiekosten

Dat vergt nog wel enige tijd. In ieder geval het nieuwe schooljaar wordt nog les gegeven in het oude schoolgebouw aan de Olieslagweg. Ondertussen is de school druk bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing van haar toekomstige onderkomen aan de Elferinksweg op Stadsveld. Daarvoor is een vergunning aangevraagd, het aanbestedingstraject moet nog beginnen. Christoforus Kinderopvang, die momenteel eveneens is gehuisvest in het monumentale gebouw aan de Olieslagweg, heeft de intentie om mee te verhuizen naar Stadsveld. In het gebouw aan de Elferinksweg zat tot voor kort OBS Stadsveld. Deze basisschool is samengegaan met OBS Pathmos en verhuisde naar de Spinnerstraat. Het schoolgebouw van OBS Stadsveld aan de Elferinksweg kwam daardoor leeg te staan.