Vrijspraak voor drugshandel in stadion FC Twente

Vlog Gezin uit Enschede op avontuur in Spanje: Mooie verrassing

13:35 ENSCHEDE - Het Enschedese gezin Brummelhuis is op avontuur in Zuid-Spanje. In Torrox-Costa aan de Andalusische kust beginnen de tukkers een camperterrein. De bouw van de Spaanse onderneming is volop in ontwikkeling. Tussen de bedrijven door wordt het gezin verrast.