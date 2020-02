Vrijspraak voor ‘Tattookillers’ in zaak martelmoord op Enschedeër Onno Kuut

Verminkt

Wandelaars troffen in maart 2009 Kuuts verminkte lichaam aan in de duinen van Hoek van Holland. Kuut bleek een week eerder meerdere malen door twee van de verdachten met een gehuurde auto naar de plek te zijn gereden, waar hij later werd begraven. Zijn keel was doorgesneden. Huilend had hij enkele dagen voor zijn dood aan zijn moeder verteld dat hij niemand vertrouwde en in Rotterdam zou onderduiken. Dat was de laatste keer dat ze hem in leven zag.