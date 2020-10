Vrijspraak voor Twentse politieman die collega arresteerde

ZWOLLE - Politieman Herbert Hoekerswever is volledig vrijgesproken voor de gebeurtenissen rond de veelbesproken arrestatie van Anis Raiss in 2016. Dat heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag bepaald. Op zowel de arrestatie als het gebruikte geweld is volgens de rechters in strafrechtelijke zin niets aan te merken.

De vrijspraak is in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden tot ieders verrassing vroeg om Hoekerswever niet te bestraffen. Dat was opvallend, omdat het OM daarvoor consequent volhield dat de Twentse politieman zich schuldig had gemaakt aan meerdere strafbare feiten.

Jarenlange geschiedenis

Hoe zat het ook alweer? De zaak kent een lange en opmerkelijke geschiedenis. De ervaren diender Hoekerswever (55) arresteerde in mei 2016 een man in het politiebureau in Enschede. Al snel bleek het te gaan om een collega-agent uit Amsterdam, Anis Raiss.

Die noemde de arrestatie onterecht, deed aangifte tegen Hoekerswever en verklaarde tegenover NRC dat er sprake zou zijn van racisme en etnisch profileren. Mede vanwege die beschuldiging krijgt de zaak tot op de dag van vandaag veel landelijke aandacht.

Wel strafbaar, geen zaak

Het Openbaar Ministerie stelde vervolgens vast dat Hoekerswever strafbare feiten pleegde, maar verklaarde de zaak te seponeren als de politie intern maatregelen zou nemen. Dat gebeurde toen Hoekerswever tot zijn grote onvrede door zijn werkgever berispt werd.

Hij dwong het OM een strafzaak tegen hem te beginnen, via een zogenaamde Artikel 12-procedure. Met een belangrijk doel: hij wil zijn naam volledig gezuiverd hebben, want van strafbare feiten is volgens hem en zijn advocaat geen sprake. En van discriminatie al helemaal niet.

‘Gestoord gebakje in de hal’

Nadat eerder al geconcludeerd werd dat er geen sprake was van discriminatie, geeft de rechtbank hem nu dus ook gelijk. Volgens de strafrechters was de arrestatie rechtmatig, omdat Raiss zich daarvoor tegenover Hoekerswever weigerde te legitimeren. Omdat een collega Raiss al had aangeduid als ‘gestoord gebakje’ - volgens de rechter een gebruikelijke term binnen de Enschedese politie - was Hoekerswever terecht extra alert.

Ook het geweld dat bij de arrestatie werd gebruikt - Raiss voelde een pijnscheut in zijn arm - was proportioneel. Volgens de rechters verzette de arrestant zich tegen de aanhouding, en in zulke gevallen mogen agenten enig geweld gebruiken. Tot slot verklaarde Raiss dat zijn broek bij zijn opsluiting in Enschede was beschadigd, maar daarvoor is volgens de rechters te weinig bewijs.

Zodoende werd Hoekerswever na een strijd van 4,5 jaar, in 6 minuten vrijgesproken van alle tenlastegelegde feiten. Omdat Hoekerswever volledig is vrijgesproken, verklaart de rechtbank de door Raiss gevraagde schadevergoeding van 70.000 euro niet ontvankelijk.