Vroeger en nu: Van Loenshof herken je na ingrijpende facelift bijna niet meer

terug in de tijdHet Van Loenshof van een halve eeuw geleden herken je nu bijna niet meer. Het is één van de straten in de binnenstad die een ingrijpende facelift heeft ondergaan.

Destijds was het eigenlijk een heel gewone, zelfs wat saaie straat. Trottoirs aan weerszijden en bushaltes waar de rood-witte voertuigen van de toenmalige TET hun passagiers oppikten of afzetten. Winkelend publiek kon terecht bij bekende zaken als Rottinghuis en C&A. Auto’s werd geen strobreed in de weg gelegd en mochten zelfs tot vlak bij het stadhuis rijden.

Geen Rottinghuis, geen auto’s

Tegenwoordig is het Van Loenshof het domein van voetgangers en fietsers. De bushaltes zijn verdwenen, net als de trottoirs. Auto’s mogen er niet meer komen, in de toenmalige straat zijn bomen verrezen om het geheel een groenere aanblik te geven. C&A is al lang verhuisd, Rottinghuis verleden tijd. In het pand van C&A zit nu onder andere de Gameshop Twente, de zaak van het vroegere Rottinghuis op de hoek biedt nu onderdak aan The House of Snobs.

Logo’s

Opvallend op de oude foto is dat boven op twee grotere gebouwen de naam prijkt van een verzekeringsmaatschappij. Links is dat AGO, dat later zou opgaan in het grote Aegon. Rechts zie je het bekende logo van Nationale Nederlanden. Misschien was het vastgoed eigendom van deze maatschappijen? De logo’s zijn inmiddels verdwenen, de appartementengebouwen zien er voor de rest nog hetzelfde uit.

Oude havezate

Waar komt die naam Van Loenshof eigenlijk vandaan? Van Loenshof blijkt te zijn vernoemd naar de middeleeuwse havezate ‘Borgh Enschede’ die daar in de buurt moet hebben gelegen. De havezathe werd bewoond door de familie Van Loen en ging verloren bij de grote stadsbrand in 1750.

Volledig scherm Het Van Loenshof is nu het domein van voetgangers en fietsers. © Carlo ter Ellen DPG Media

Volledig scherm Bushaltes links en rechts en autorijden tot vlak bij het stadhuis. © Collectie Jan Brummer