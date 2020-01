Vrouw (26) uit Enschede om het leven gekomen bij ernstig ongeluk bij Gronau

Gemixte gevoelens na grap over vuurwerk­ramp door Martijn Koning

6:47 Een opmerking van Martijn Koning, die recent in het nieuws kwam na een minder geslaagde oudejaarsconference, valt wederom slecht in de smaak. Ditmaal haalt hij uit naar Enschede, waarin hij een grap vertelt over de vuurwerkramp.