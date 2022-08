Vrouw betast in centrum van Enschede, politie zoekt weggereden auto

Oud-Enschedeër Robin Lomulder strijdt met ‘vood­ootech­niek’ tegen de droogte

ENSCHEDE – De mantra tegen droogte is eigenlijk al jaren hetzelfde: houdt water vast! Maar opnieuw is het onvoldoende. Regen valt er nauwelijks en het water dat er nog was, is zo goed als op. Een nieuw idee van hydroloog Robin Lomulder van Fugro zou kunnen bijdragen aan de oplossing: een ‘spaarrekening’ voor water.

