Vrouw raakt gewond bij aanrijding in Enschede, auto belandt op de zijkant

Enschedese makelaar discrimi­neert vrouwelij­ke klant: ‘Niet bewust, macht der gewoonte’

Een vrouw is samen met haar man op zoek naar een koophuis. Zij is de contactpersoon voor de makelaar. Vanaf het moment dat hun bod wordt geaccepteerd en de koop zakelijk wordt afgewikkeld, richt de makelaar zich alleen nog tot de man. De vrouw accepteert dat niet en stapt naar het College voor de Rechten van de Mens, het hoogste mensenrechteninstituut in ons land. Dat geeft haar gelijk.