Vrouw raakt gewond bij ongeval op Zuid Esmarkerondweg in Enschede

met foto's Van Schotse kilt tot sumopak: hoe gekker hoe beter bij finish Batavieren­ra­ce in Enschede

ENSCHEDE - Met een vikinghelm op, een kilt aan of in tweedelig pak. Deelnemers aan de jaarlijkse Batavierenrace finishen op de sintelbaan vaak in een carnavaleske uitdossing. Al bijna vijftig jaar ongeschreven traditie op de campus van de Universiteit Twente.

1 mei