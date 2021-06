Vuilnisman rijdt oranje versiering in Glanerbrug aan gort: ‘Leidinggevende zei: rijden!’

Model en kinderthe­ra­peut Galileia Mendes (54) verliet Brazilië voor de liefde: ‘Mijn broertje kreeg corona. In het ziekenhuis was geen bed meer vrij’

21 juni Galileia Mendes is kindertherapeut, maar ook model en actrice. „Modellenwerk is voor mij als sporten of zingen. Je stapt even in een wereld die licht en vrolijk is.”