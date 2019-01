Vuurwerkslachtoffer Henk Kempers (54): eerst verslaafde, toen profeet

DENK en Forum voor Democratie doen mee aan provincia­le verkiezin­gen in Overijssel

2 januari ENSCHEDE/ZWOLLE - DENK en Forum voor Democratie doen mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in Overijssel. Het is voor het eerst dat de twee partijen meedoen aan deze verkiezingen. Naast Overijssel doet DENK in ieder geval mee in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Forum voor Democratie doet in alle twaalf provincies mee.