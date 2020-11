VVD-fracties langs N35 scharen zich als één man achter meer asfalt: ‘Zet er een tandje bij’

Het duurt allemaal te lang voordat we vlot heen en weer naar Zwolle kunnen op een mooie vierbaansweg. Dat vinden de VVD-fracties van alle plaatsen langs het ‘karrespoor’ naar Zwolle. De acht fracties sturen samen een noodkreet de wereld in: maak eens haast met die nieuwe weg.

Dat het doorgaans een verschrikking is om tussen Enschede en Zwolle heen en weer te pendelen is geen geheim. Niet voor niks staat al heel lang op een breed gedeelde wensenlijst om fors te investeren in een nieuwe N35. Twee keer twee rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilometer per uur wordt gezien als de beste optie. Er is zelfs al geld voor gereserveerd. De provincie Overijssel zet er 120 miljoen euro voor opzij, de totale kosten zijn naar schatting 400 tot 500 miljoen euro.

Noodkreet

Toch gaat het de VVD allemaal niet snel genoeg. In de aanloop naar een nieuwe gespreksronde met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur sturen acht VVD-fracties een gezamenlijke noodkreet de wereld in: de nood is hoog, de huidige situatie is niet langer acceptabel en het werk moet gewoon beginnen.

Anderhalf uur in de file

‘De urgentie is groot’, schrijven de fracties. ‘Er is al té lang sprake van voortdurende filedruk, onveilige situaties en overlast voor ondernemers én bewoners. Reis- en filetijden van anderhalf uur tussen Zwolle en Enschede, een afstand van 70 kilometer, zijn geen uitzondering.’

Sombere voorspellingen

Dat er iets moet gebeuren is inderdaad duidelijk. Onlangs wees onderzoek nog uit dat het in de toekomst alleen maar verder spaak loopt op deze weg. ‘Steeds meer verkeersongevallen, filevorming en vertragingen met extra uitstoot van uitlaatgassen en een nog verdere aantasting van de leefomgeving van omwonenden’, is de voorspelling.

Een boost en een win-win

Voor de VVD-fracties uit Raalte, Zwolle, Enschede, Hengelo, Borne, Wierden-Enter, Hellendoorn en de Statenfractie is nu het ideale moment. ‘Dat is goed voor de werkgelegenheid in Overijssel en een boost voor de bouw- en infrasector. Een win-win situatie dus. Nu niet inbinden op ambities maar juist een tandje erbij.’