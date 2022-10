Wachttijd in ziekenhuizen in Oost-Nederland afgelopen jaar opnieuw gestegen

Kamerlid Omtzigt spoort aan tot spoed met prijspla­fond bij blokverwar­ming: ‘Bewoners zitten in de stress’

Met nieuwe vragen aan energieminister Rob Jetten hoopt het Enschedese Kamerlid Pieter Omtzigt dat er sneller duidelijkheid komt over het prijsplafond voor energie voor bewoners van flats met blokverwarming. Volgens Omtzigt leven zij in grote stress over hun energierekening.

