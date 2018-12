Waslijst aan bewijs tegen verdachten viervoudige moord Enschede

ENSCHEDE - De recherche heeft in de viervoudige Enschedese moordzaak een waslijst aan bewijs tegen Camil A. en zijn zonen Dejan en Denis. De vraag lijkt alleen nog wat ieders aandeel is geweest.

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Er is onder meer een dna-match op een huls en de gleufhoed van vader Camil onderbouwt zijn aanwezigheid op het moment van de liquidaties. Bronnen rond de moordzaak sluiten een veroordeling tot drie keer levenslang niet uit.

In de growshop op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat en de Snelliusstraat in Enschede werden dinsdag 13 november naast eigenaar Tuan Nguyen ook Artur Sargsyan, Maijkel Akfidan en Max Klaassen doodgeschoten. Maandag 26 november arresteerde de politie de Hengeloërs Camil A. (57) en zijn zoon Dejan (32). Een dag later werd ook zoon Denis (30) opgepakt.

Hard bewijs

Bronnen rond het onderzoek vertellen dat de politie hard bewijs tegen het drietal in handen heeft. De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht, maar voordien had zoon Denis al toegegeven dat ze die dinsdagmiddag alle drie in hun auto door de Snelliusstraat waren gereden. Volgens hem waren ze op weg naar de meubelboulevard. Toen de politie hem voorhield dat die daar helemaal niet is, besloot hij alsnog zijn mond te houden.

Op camerabeelden vanuit de Snelliusstraat is de Volkswagen Golf te zien die op naam van één van het drietal staat. De auto rijdt daar dinsdagmiddag tegen kwart voor drie van de growshop van Ngyuen weg. De recherche gaat er op basis van onderzoek vanuit dat de moorden kort na half drie zijn gepleegd.

Gleufhoed

Mensen in de buurt hebben een drietal bij de growshop zien lopen dat aan het signalement van Camil, Dejan en Denis voldoet. Ze beschrijven een oudere man met een gleufhoed en twee jongere mannen die wel een tweeling lijken. De gleufhoed werd later in de woning van Camil A. in Hengelo gevonden.

In de VW Golf heeft de politie bloedsporen gevonden. Het bloed wordt momenteel door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht en vergeleken met dat van de vier slachtoffers.

Munitie

Op één van de hulzen die in de growshop zijn gevonden bevindt zich dna van zowel slachtoffer Nguyen en verdachte Dejan.

Het gaat om .22 munitie, te gebruiken in handvuurwapens. Een huls van die munitie treft de politie ook in de woning van A. in Hengelo aan. Bovendien is dit kaliber een week eerder in Hengelo gebruikt bij een vermeende afpersing van een autohandelaar door de familie A. Daarbij zou zijn geschoten om dreigementen kracht bij te zetten.

Twee wapens

De politie gaat ervan uit dat er in Enschede twee vuurwapens zijn gebruikt. Het tweede heeft een ander kaliber dan het eerste. De wapens zijn niet gevonden. Er is nog steeds onduidelijkheid over waarom het in de growshop tot een afrekening is gekomen.