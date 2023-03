Wat een kabaal! Daarom vlogen er straaljagers laag boven Enschede

Geen paniek: het gaat om een militaire oefening, zo laat een woordvoerder van de luchtmacht weten. “Twee F16’s waren aanvallen op frontdoelen aan het beoefenen. Dat gebeurt altijd boven land. De regio Enschede is een officieel oefengebied, de lucht erboven was vrij en het weer was gunstig. Daarom waren we in dit gebied.”

Geluidsoverlast spreiden

Kunnen we nog meer kabaal verwachten de komende dagen? “Voor dit soort oefeningen hebben we geen vaste planning voor een bepaald gebied, maar we proberen de oefeningen en dus ook de geluidsoverlast zoveel mogelijk over het land te spreiden. Enschedeërs hoeven dus niet bang te zijn dat we hier nu dagelijks of wekelijks over vliegen.”

Twitterend Enschede over de straaljagers

Als je de straaljagers hebt gehoord ben je niet de enige:

