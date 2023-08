Wat een week voor FC Twente: van anti-climax naar totale extase

Deel 5 Vakantie­blun­ders: ‘Mijn man en kinderen zagen het gebeuren en kwamen niet meer bij van het lachen’

Het weer in Nederland is deze zomervakantie om te huilen. Maar laat die grauwe wolken je humeur niet bederven, want we brengen je een nieuwe reeks hilarische vakantieblunders die je dag gegarandeerd opfleuren.