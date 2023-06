Wat ga jij doen dit weekend? Gluren bij de buren, naar Marleens vineyard en meer tips!

Burgemees­ter Jurgen van Houdt praat met koning over bedreigin­gen: ‘Ik heb voor dit vak gekozen, mijn kinderen niet’

Hij werd ernstig bedreigd, zijn vrouw en kinderen belaagd met zwaar vuurwerk en het gezin moest onder politiebegeleiding naar de kerk. Burgemeester Jurgen van Houdt van Rijssen-Holten spreekt vandaag met koning Willem-Alexander over deze heftige periode in zijn leven. „Het is lastig om je kwetsbaar op te stellen in een politieke omgeving.”