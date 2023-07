Wat ligt daar nou in de vitrine bij Van der Poel? Het is betonijs! ‘En het smaakt verrukkelijk’

De club die als laatste stopte, moet als eerste weer aan de bak: hoe fikst FC Twente dat?

Het in no-time klaarstomen van de spelers van FC Twente is een hele fysieke operatie. Is de ploeg na een aanloop van een paar weken op tijd fit voor het Europese treffen met Hammarby? Performance trainer Colin de Graaf geeft een inkijkje in de werkwijze van een bijzondere voorbereiding.