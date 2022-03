Wat vinden Twentse jongeren eigenlijk zo leuk aan influencers? ‘Dat ik in beeld kom op YouTube is supergaaf’

VIDEO Onrust op Twentse scholen na bezoek van bekende YouTuber Locos Turcos: ‘Welke docent haat je?’

ENSCHEDE - In het onderwijs is grote onrust ontstaan over de onder jongeren populaire influencer Locos Turcos. Deze YouTuber maakt video’s met leerlingen bij scholen. Hij daagt ze uit om namen van docenten te noemen die ze haten. Jongeren vinden het gaaf, maar scholen bellen de politie. Die kan echter niets doen.

