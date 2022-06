Water en droogte komen samen bij oecumenische Dinkeldienst

In 2017 hielden de kerkelijke gemeenten voor het eerst een openluchtdienst als voortzetting van ‘Kerkennacht’. In 2020 was er weer zo’n dienst gepland, maar die kon door de coronapandemie niet doorgaan en in 2021 ook nog niet. Nu, op zondag 19 juni om 10.30 uur, is er na vijf jaar eindelijk weer een openluchtviering op het Oaseterrein bij Gronau (Dinkelstrasse 24, helemaal aan het einde links) aan de Dinkel. De viering wordt Dinkeldienst genoemd, en deze keer is het thema Water en Droogte.