Waterpoloster Leonie Snijders van EZC uit Enschede houdt hoop op kampioenschap: ‘Het kan nog steeds’

Waterpoloën doet Leonie Snijders (31) uit Enschede al zo’n twintig jaar. Maar een kampioenschap? Dat heeft ze in al die jaren nog niet meegemaakt. Of het er nog van komt? Het zou dit seizoen nog kunnen met EZC 1, maar de kans is een stuk kleiner geworden na de derde nederlaag op rij van vorige week. Na een serie van twaalf overwinningen is het verval enorm bij de ploeg van coach Peter Jonkman. „Misschien hebben we wel iets boven onze stand geleefd”, zei Jonkman vorige week. Snijders beaamt die woorden. „Veel wedstrijden hebben we maar nipt gewonnen. Toch zit er veel ervaring in onze ploeg. En we zijn nu ook weer niet opeens volledig afgeschreven, vind ik. We spelen nog zeven wedstrijden, waarin van alles kan gebeuren.”