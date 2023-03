Weduwe wil kinderen niet toelaten bij overleden vader uit Enschede: rechter grijpt in

Waarschu­wing voor Enschedese huisarts die tekort­schiet bij coronapa­tiënt

Een Enschedese huisarts krijgt van het regionaal medisch tuchtcollege een waarschuwing, omdat ze tekort is geschoten in de hulpverlening aan een 63-jarige coronapatiënt. Pas toen de patiënt, de Enschedeër Gerd Bergman, buiten bewustzijn raakte werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daar stierf hij zes weken later.