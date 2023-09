Weer een gebaar naar de regio: Nobian verhuist eigen bollebozen naar Twente

met video Nieuw biertje van Grolsch én FC Twente bij afscheid Wout Brama: ‘Clubliefde’

Het afscheid van FC Twente-icoon Wout Brama vrijdagavond is niet alleen een reden voor een speciale wedstrijd. Het is tevens de inspiratiebron voor een nieuw bier. De voetbalclub en bierbrouwer Grolsch hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen.