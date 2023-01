Welke rol speelde gemeente bij roof van Joods vastgoed? Enschede wil antwoord

ENSCHEDE - Er komt een onderzoek naar de rol van de gemeente bij de roof van Joods vastgoed tijdens de oorlog. De gemeenteraad stemt daarmee in. Wel is er discussie over de kosten. Moet het bijna vier ton kosten? Voor een kwart daarvan weet je het ook.

Een simpel onderzoek naar de rol van de gemeente kost zo’n 75 tot 80.000 euro. Voor tientallen andere gemeenten was dat voldoende om te achterhalen hoe zij zich in en na de oorlog gedroegen. Zo blijkt nu dat Zutphen de Duitsers hielp bij het onteigenen van Joden. In Apeldoorn moesten Joden die de oorlog hadden overleefd soms zelfs achterstallige belastingen betalen om hun huis terug te krijgen. Over de rol van Enschede is nog niks bekend.

Nationale geschiedenis

De gemeente vindt het belangrijk om dat wel te weten. Dat vindt ook het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD. Volgens het NIOD is de situatie in Enschede om meer redenen interessant en zou er een uitvoerig onderzoek moeten komen. De uitkomsten daarvan zijn volgens het NIOD zelfs van groot belang voor de nationale geschiedenis. Maar de kosten, 380.000 euro, moet Enschede betalen.

Wat is er dan zo belangrijk? In de oorlog is de helft van de Enschedese Joden omgebracht, terwijl dat landelijk op 75 procent lag. Volgens het NIOD is niet genoeg onderzocht hoe dat mogelijk was. Wat was de rol van de Joodse Raad? Wat was de rol van het verzet aan beide kanten van de grens? En uiteraard: wat was de rol van lokale bestuurders? Allemaal aspecten die belangrijk zijn voor de geschiedschrijving.

Kan goedkoper

Volgens fractievoorzitter Hidde Heutink van de PVV is onderzoek naar de rol van Enschede belangrijk. Er is, volgens hem, al veel onderzoek geweest naar het lot van Enschedese Joden in de oorlog en de rol die verzetsman Leendert Overduin daarin had. Dat zou een goedkoper onderzoek rechtvaardigen. „Als de meerderheid een kort door de bocht en plat onderzoek wil, dan doen we dat en vragen we een bureautje”, reageerde burgemeester Bleker geagiteerd.

Bleker meent, net als een meerderheid in de gemeenteraad, dat als je dan toch een onderzoek doet, je het maar beter zo goed mogelijk kunt doen. Dat kost 380.000 euro, een promovendus is er vier jaar mee bezig en het resulteert in een boek dat door veel Enschedeërs is te lezen.

Landgoed Drienerlo

GroenLinks wil ook graag dat andere groepen die zijn benadeeld in de oorlog, in het onderzoek worden meegenomen, zoals de LHBTI+-gemeenschap. Het CDA pleit er ook voor te kijken hoe het de familie Lasonder verging die in de oorlog contact had met de SS. Zij moesten hun landgoed Drienerlo voor een gulden afstaan aan de gemeente. Bleker zegt toe die wensen over te brengen. De gemeenteraad beslist over twee weken over het onderzoek, maar al duidelijk was dat het een hamerstuk wordt.