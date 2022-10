Welkom in de Enschedese fietsenjungle bij het station: ‘Dweilen met de kraan open’

Zes dagen werken en 9000 euro toe, eigenaar Enschedese camping door het stof

ENSCHEDE - Veel beroerder had de start van vakantiepark Capfun Vlinderloo niet kunnen zijn. Het Franse bedrijf nam in januari camping De Twentse Es in Enschede over en had met Hemelvaart voluit willen draaien. Dat werd pas eind juli. En nu moet het ook nog eens een schadevergoeding van 9000 euro betalen aan een receptioniste.

28 september