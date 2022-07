Werkloosheid Twente en Achterhoek daalt opnieuw flink

ENSCHEDE - De werkloosheid is in juni in Twente met 4 procent gedaald en in de Achterhoek met 3,1 procent. De daling van de WW gaat gepaard met toenemende kansen voor werkzoekenden voor steeds meer beroepen. Op niveau mbo-2 en mbo-3 bieden beroepen in de beveiliging goede kansen.

Het aantal Twentse en Achterhoekse WW-uitkeringen daalt sterker dan landelijk. De landelijke daling bedroeg 2,5 procent. In Twente is er ook ten opzichte van een jaar geleden sprake van een daling. Die is in Twente 33,5 procent, een procent meer dan landelijk. In de Achterhoek ligt de daling met 30,5 procent ietsjes beneden de landelijke trend.

Tekort aan beveiligers

De coronacrisis miste zijn uitwerking niet in de beveiliging. Er was meer vraag naar toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor het handhaven van de coronamaatregelen. Maar in de evenementenbranche en de luchtvaart was er juist aanzienlijk minder vraag naar mensen met een beveiligingsberoep door lockdowns, reisbeperkingen en afgelaste concerten en evenementen.

150 vacatures

Vanaf midden vorig jaar herstelde de branche zich. Het aantal vacatures groeide en kwam in de zomermaanden van 2021 al uit boven het niveau van vóór corona. In het eerste kwartaal van dit jaar stonden in Overijssel ruim 150 vacatures open voor functies in de beveiliging. Verder is er veel vraag naar verkeersregelaars en toezichthouders (boa’s). Bravo Beveiliging in Hengelo biedt in samenwerking met Werkplein Twente een BBL-opleidingstraject aan. Dit houdt in, dat de kandidaten vier dagen werken en één dag studeren.