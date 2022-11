Wie helpt je uit de brand met een paar honderd euro? Het Fonds Bijzondere Noden, al 25 jaar: ‘Soms is een situatie uitzichtloos’

‘Angel Shot’ is ook in Enschedese horeca te bestellen als hulp bij grensover­schrij­dend gedrag

ENSCHEDE - Bijna de helft van de vrouwen en een op de tien mannen heeft wel eens te maken met grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaansleven. Om dit tegen te gaan werd er een aantal jaar geleden een codewoord in het leven geroepen in Amerika, in Nederland wordt dit ook langzamerhand opgepakt.

16 november