Wie is Joseph Oosting, de beoogde nieuwe trainer van FC Twente?

Peter Bosz over trainer­schap bij FC Twente: ‘Komt paar jaar te vroeg’

FC Twente is te vroeg bij Peter Bosz terecht gekomen. De 59-jarige oefenmeester uit Apeldoorn was in beeld om er als trainer aan de slag te gaan, maar hij in Enschede laten weten zijn hoop op ‘een grotere club’ te hebben gevestigd.