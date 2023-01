Wie schrijft het beste kinderlied?

Tot en met 12 februari kunnen bijdragen worden ingestuurd voor de negende editie van de felbegeerde prijs. De organisatie roept vooral ook jonge talenten op om in te sturen. Een vakjury maakt medio maart de nominaties bekend.

In het Muziekcentrum is op maandag 3 april de prijsuitreiking, als afsluiting van de kindermuziekweek die van 24 maart tot en met 2 april wordt gehouden. Dan krijgt de opvolger van Jurrian van Dongen het kunstwerk uitgereikt, samen met een geldprijs van 5.000 euro (3 mille voor de tekstschrijver, 1.000 voor de componist en 1.000 voor de uitvoerend artiest). De winnaar mag bovendien het themalied oor de volgende kindermuziekweek schrijven.

Veel inzendingen

De prijs is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het Nederlandse kinderlied en de plaats die dit inneemt in het jeugdtheater. Het kunstwerk is van de hand van Helga Kock am Brink. Buma Cultuur ondersteunt de samenwerking tussen de Willem Wilminkprijs en de landelijke Kindermuziekweek.

Volledig scherm De Willem Wilminkprijs ontworpen door Helga Kock am Brink © Wilminktheater

Inzendingen moeten oorspronkelijk in het Nederlands geschreven kinderliedjes zijn, niet ouder dan twee jaar. Ze moeten dus in 2021 of 2022 voor het eerst professioneel zijn uitgebracht. Voor de eerdere edities van de Willem Wilminkprijs bestond al grote belangstelling. De jury mocht zich verheugen op een groot aantal inzendingen.

Eerdere winnaars zijn: Jurrian van Dongen (in 2022 met het lied Give Me Some Skin), Typhoon, Ted van Lieshout, Koos Meinderts, Floortje Schoevaart, Jan Beuving en Katinka Polderman. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot en met 12 februari 2023 via www.willemwilminkprijs.nl