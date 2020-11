Wie woont er verscholen in de bosjes in Enschede? 'Ik ben eigenlijk timmerman’

Enschedese trainer Niek Hendriks bracht terreur­nacht in Wenen door op kleedkamer­bank

3 november WENEN/ENSCHEDE - Enschedeër Niek Hendriks maakte de terreurnacht in Wenen van dichtbij mee. Hij geeft er sinds kort hockeytraining aan HC Wien. De nacht moest hij doorbrengen in het clubhuis. Helikopters vlogen voortdurend over. Het was onwerkelijk.