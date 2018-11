Wietverdachten en restauranteigenaar onder doden in Enschede

Wijkraad was bezorgd over invulling bedrijfs­pand Enschede

9:42 ENSCHEDE - Midden 2016 was de wijkraad Velve-Lindenhof bezorgd over de invulling van het pand op de hoek van de Van Leeuwenhoekstraat en de Snelliusstraat. Rinus Gouma, secretaris van de Wijkraad Velve-Lindenhof, herinnert zich dat de pandeigenaar in de vergadering is komen vertellen dat hij het zou verhuren aan ondernemers die er een winkel in tuinartikelen zouden beginnen.