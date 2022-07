Wijngaard op een berg(je), in het bos en oever van de Nederrijn

Van gesprek met prinses Laurentien tot strijd met Jeugdzorg, toeslagen­af­fai­re beheerst het leven van Riemke uit Enschede

ENSCHEDE - Slachtoffer zijn in de toeslagenaffaire is een fulltime baan voor Riemke Jansen. De Enschedese verloor haar twee oudste kinderen vanwege het schandaal met de toeslagen, ze werden uit huis geplaatst. Ze vecht nu voor genoegdoening. Het zit 24 uur per dag in haar hoofd en haar agenda zit bomvol afspraken. Een overzicht van een week van Riemke’s strijd voor haar gezin.

9 juli