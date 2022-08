Willem (22) slaat zijn moeder, rechter hoopt dat hij beseft dat hij fout bezig is

Bijna geen man gesterili­seerd in Twents ziekenhuis (en dat blijft voorlopig zo). Maar hulp is onderweg…

ENSCHEDE/ALMELO - Door alle drukte als gevolg van corona zijn in Twentse ziekenhuizen lange wachtlijsten ontstaan voor mannen die zich willen laten steriliseren. In de afgelopen twee jaar is er bijna geen man geholpen. Maar een inhaalslag staat nu voor de deur.

