Willem uit Dronten reist zijn bij MH17 omgekomen tweelingbroer achterna: ‘Maleisië was zijn plek’

Update Politie treft niets aan in Twenteka­naal, scheepsver­keer weer hervat tussen Enschede en Hengelo

26 maart ENSCHEDE/HENGELO - De politie is dinsdagmiddag samen met de brandweer een zoekactie gestart in het Twentekanaal tussen Enschede en Hengelo. Getuigen zagen twee mensen iets zwaars in het kanaal gooien, waarop besloten werd om een zoekactie te houden. De scheepvaart tussen Enschede en Hengelo lag daarom enkele stil. Er is echter niet aangetroffen in het water.