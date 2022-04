Willem van Heek en de verdwenen wereld van de fabrikanten in Enschede: ‘Ruzie over exacte aantal torens’

Ja, hij is een Van Heek. Er zijn tijden geweest dat hij dat liever niet vertelde, maar die zijn voorbij. Bij de presentatie van zijn boek Meer as ’n plezeerig leav’n sprak hij onlangs nog met PvdA-coryfee Dick Buursink. „Praten met een socialist: dat was vijftig jaar geleden nog ondenkbaar. Mijn schoonvader Scholten had een tijdje een papegaai. Als die voor het open raam zat van zijn huis in het centrum van Enschede, zei hij: ‘Hop, hop, hop, hang de socialisten op’. Nu is er eigenlijk alleen maar wederzijds respect. Het verleden verdeelt ons niet langer, maar is juist datgene wat ons bindt.”