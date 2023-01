Willen we écht eenvoudiger leven, of doen we alsof?

Tubbergen maakt balans vuurwerk­scha­de op: ‘Beperkt gebleven door het slechte weer’

TUBBERGEN - De schade van oudejaarsdag is ‘beperkt gebleven’ in Tubbergen ‘door slecht weer’. Dat meldt de gemeente, nu de balans is opgemaakt van het vuurwerkvandalisme binnen de gemeentegrenzen.

10 januari