Winkeleigenaar Martin (59) is open, verkoopt niets, maar blijft lachen: ‘Met die pakketjes maak ik mensen blij’

VideoENSCHEDE - Elf uur per dag, zes dagen per week staat Martin Brand in zijn lege winkeltje. In zijn uppie, zonder dat hij iets mag verkopen. Maar dat de sigarettenzaak tijdelijk slechts als pakketpunt voor pakjes dient, deert hem niets. Want hij is gezond, en hij helpt. „Ik blijf lachen.”