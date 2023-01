Wonen in een kerktoren? Dat kan straks in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Gekerkt wordt er al jaren niet meer. Wie van een bijzondere woning houdt, kan straks wonen in en rondom de Lourdeskerk. Dat is een stap dichterbij gekomen, nu de sloop van de pastorie en verbindingsgang begonnen is.

Stel je voor: wonen in een kerktoren en vanaf het dakterras op 20 meter hoogte uitkijken over Haaksbergen. Het is straks voorbehouden aan de bewoner van wie het bed op de plek staat waar ooit de kerkklokken luidden. Het appartement in de kerktoren is een van de veertien appartementen die in de Lourdeskerk komen. In de tuin verrijzen zeven levensloopbestendige woningen. L&O Architecten en bouwbedrijf Wijlens gaan die uitdagende klus aan.

Want dat de belangrijkste kerkelijke elementen behouden moeten blijven, staat als een paal boven water volgens beide partijen. „Want die hoogte en de gewelven zijn typerend voor een kerk. Die wil je laten zien”, zei architect Walter Olde Engberink daar eerder over. „Kijk eens naar de gewelven, het metselwerk. Hoe ze dat toen gebouwd hebben, daar heb ik echt respect voor.”

Volledig scherm De Lourdeskerk wordt verbouwd tot appartementencomplex. De pastorie moet daarvoor wijken, de sloopwerkzaamheden zijn begonnen. Foto van de situatie rondom de kerk nu. © Cees Elzenga

Monumentenstatus voor kerk

In de tuin van de in 1958 ingewijde en in 2013 aan de eredienst onttrokken Lourdeskerk komen zeven woningen. Die zijn ontworpen in een stijl die past bij de Lourdeskerk. De pastorie en de verbindingswoning moeten daarvoor wijken, met de sloop is inmiddels begonnen. De voormalige kerk zelf is enkele jaren geleden vanwege aangewezen als gemeentelijk monument wordt zo beschermd tegen de sloophamer.

Wanneer de transformatie van de kerk is afgerond, is nog niet exact duidelijk. Architect Olde Engberink verwacht dat de eerste bewoners in de zomer van 2024 hun intrek kunnen nemen.

