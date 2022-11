Woningnood in Enschede leidt tot 15.000 reacties op 21 woningen: ‘Kunnen 1500 woningen vrijspelen als we simpele regeltjes wegnemen’

Ernstige bedreigin­gen van jongeren in Enschedese wijk Helmerhoek: ‘Ik haal een pistool op en schiet je door je kop’

ENSCHEDE - Een wijkbewoner zou zelfs met de dood zijn bedreigd. ‘Ik haal een pistool op en ik schiet je door je kop.’ Het gaat van kwaad tot erger in Helmerhoek in Enschede. Steeds meer bedreigingen en mensen die worden lastiggevallen. Een groep van acht tot tien jongeren zorgt voor veel onrust in de wijk en bij de fietstunnel.

23 november