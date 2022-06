Woningnood in Twente? Problemen in Wierden en Borne het grootst

Woondruk, zoals de onderzoekers het noemen, is het aantal huishoudens per 100 woningen als iedereen zijn woonwensen zou kunnen vervullen. Als het getal boven de 100 ligt, is niet voor elke woningzoekende direct een woning beschikbaar. Dat laatste is in Twente het geval in Wierden, Borne, Rijssen-Holten, Hof van Twente en Hengelo.

In Wierden en Borne is de woondruk het grootst. In beide gemeenten is de woondruk 130. Dat houdt dus in dat 30 huishoudens niet direct hun woonwensen kunnen vervullen. In Rijssen-Holten (109), Hof van Twente (106) en Hengelo (109) is woondruk ook groot, maar beduidend lager dan in Wierden en Borne. Enschede kent de laagste woondruk van Twente. Volgens de onderzoekers van Atlas Research is de woondruk in de grootste stad van de regio 73.