Zeer ernstige aanrijding met vrachtwagen op de Deurningerstraat in Enschede

Sandro op heterdaad betrapt in hennepkwe­ke­rij in Enschede, maar toch ontkent hij: ‘Ik kwam een hondenhok kopen en ineens stond er politie’

ENSCHEDE - Het Openbaar Ministerie heeft in de Almelose rechtbank een celstraf geëist tegen Sandro van S. (54). Volgens de officier van justitie is hij betrokken geweest bij drie wietkwekerijen in Enschede.

23 juni