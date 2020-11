‘Zeer gelovige’ Enschedeër verbrandt pornoboekje in zijn tuin (en steekt bijna eigen huis in de fik)

Femke uit Enschede beschrijft na nare scheiding hoe je verder kunt leven als het noodlot je treft

25 november Het leven is geen lieflijk ponyparkje, het is eerder een dodemansrit in een achtbaan. Maar hoe diep de put soms ook is, het is mogelijk eruit te klimmen. Universitair docent Femke Nijboer uit Enschede schreef samen met Paul Trossèl een handzaam boek over veerkracht.