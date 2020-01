Zeker vier sektes actief in Twente: ‘Ze voelen zich snel thuis op het ‘lege’ platteland’

Welke groepen in Twente actief zijn, hoe ze heten en waar ze vertoeven zegt Sektesignaal niet. Die organisatie verzamelde tot 1 januari de meldingen over sektes , waarbij ook van wantoestanden en mogelijk zelfs strafbare feiten sprake was. Politie en justitie, die die informatie ontvingen, gaan niet in op vragen over het bestaan van de vier groepen in Twente.