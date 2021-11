Zelfgekweekte ‘mediwiet’ wordt Louis (34) fataal: ‘Ze waren al verdord, ik heb geen groene vingers’

Hij heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt, beseft Louis van Seijen (34). Natuurlijk had hij eerst die wietplantjes uit zijn schuurtje aan de Iepstraat moeten halen voordat hij de brandweer belde. Het schuurtje van de buren stond in de hens en Louis belde zonder te aarzelen 112.

Politie in de schuur

Het is het begin van zijn ellende. Eén van de brandweerlieden komt na het blussenvoor de zekerheid even kijken of de elektriciteitsaansluiting in Louis’ schuurtje wel in orde is. In het kielzog van die spuitgast stapt er een politieman zijn schuurtje binnen. En die ziet de stekjes van wietplanten. „Ze waren al verdord, want ik heb geen groene vingers.”