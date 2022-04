Zen in Twente opent deuren in Boekelo: ’Mediteren kun je leren, maar het is wel hard werken’

ENSCHEDE - Zen in Twente. Het initiatief van Martijn Vis, Marleen Laroy en Matthijs Noordzij heeft een nieuw onderkomen in de Boekelose Stoomblekerij. Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening. Met meditatie uiteraard.

Van Hengelo naar Boekelo?

„Klopt! We zijn in 2015 in Hengelo begonnen met Zen in Twente. Daarvoor was er al wel vijfentwintig jaar een meditatiegroep onder leiding van Toon Fugers. Ik sloot in 2001 bij die groep aan. En ben daarna in 2013 met Marleen Laroy en Matthijs Noordzij Zen in Twente begonnen. Wekelijks houden we een meditatieavond en eens in de twee maanden nodigen we een zenleraar uit. We zaten eerst in spiritueel centrum De Dansende Os in Hengelo, maar die locatie is nu gesloten. Marleen werkt als psycholoog en systeemtherapeut vanuit de Boekelose Stoomblekerij. En deze ruimte kunnen we nu ook voor Zen in Twente gebruiken.”

Wat is zen, de beschrijving op jullie website is best complex?

„Haha… Zen is iets wat je niet kunt begrijpen met je gedachten. En dat is inderdaad heel moeilijk uit te leggen in woorden. Dat ongrijpbare is misschien ook wel typisch zen. Het is een manier van openstaan voor het onbekende. Als je denkt dat je weet wat het is, dan is het dat niet. Een ander voorbeeld: kun je in woorden uitleggen wat God is?”

En dan wekelijks samen een half uur stilzitten?

„Mediteren is heel hard werken. Het is een actieve oefening, ook al zit je stil. Zie je gedachten als een grammofoonplaat. Je probeert de naald op te halen. Als je je gedachten wat meer loslaat, ontstaat er vanzelf ruimte voor nieuwe dingen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door je adem te volgen. Maar het komt inderdaad neer op een half uur stilzitten en dat is niet iets waar je makkelijk reclame voor maakt.”

En wat brengt zen Martijn?

„Ik had als student al veel interesse in het boeddhisme. Toen ik bij die mediatiegroep in Enschede van Toon Fugers terechtkwam, voelde ik direct een klik. Ik had er veel over gelezen, maar het bestond dus ook nog echt. Zen geeft een bepaalde lichtheid aan mijn leven. Het zorgt ervoor dat ik niet vastzit in mijn eigen beelden en systeem. Ik neem het allemaal minder serieus en dat is fijn.”

Is zen voor iedereen weggelegd?

„In principe wel. Maar je moet het wel willen en bereid zijn om het te proberen. Iedereen kan het. Afgelopen zaterdag tijdens de opening was zenleraar Robert Doin Sensei te gast. Hij heeft bijvoorbeeld een achtergrond als natuurkundige, software engineer en concertpianist. Ook mensen van alle leeftijden doen mee. Beginners, maar ook gevorderden. Op donderdagen kunnen belangstellenden gewoon aansluiten of zich eerst even aanmelden via zenintwente.nl. Wij komen samen om te mediteren, maar het is geen cursus.”