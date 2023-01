Zerrouki speelt mee bij FC Twente tegen Ajax: ‘Hij is weer goed aanwezig’

Vrouwe Fortuna reikt GA Eagles de hand: ontbreken VAR in bekertoer­nooi blijkt gunstig in duel bij Heracles: 0-1

In een periode dat Go Ahead Eagles de nodige fysieke tegenslag kent, heeft Vrouwe Fortuna blijkbaar mededogen met de eredivisionist. In het bekerduel van gisteravond bij Heracles (0-1) ontbreekt de VAR en daarmee ontsnappen de Deventenaren aan de 1-1. Al is er op de zege weinig af te dingen.

12 januari