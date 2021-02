Zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor Enschedeër die vriendin 44 keer stak na kinderfeestje

Waarom C. zijn partner vanuit het niets van achteren beetgreep en als een waanzinnige begon te steken blijft onduidelijk. Tijdens zijn rechtszaak zei C. dat hij zich niet kan herinneren van de steekpartij. „Ik ben grote stukken van de film kwijt”, zei hij tegen rechter Sandra Huisman en haar collega’s. C. kon zich nog wel herinneren dat hij ‘verdrietig’ was. Dat kwam omdat hij van alles aan zijn hoofd had, onzekerheid over zijn werk in het onderwijs, dat hij zijn eigen kinderen niet meer mocht zien en een aanstaande verbouwing in huis die tot zijn ongenoegen in de schoolvakantie plaats zou hebben.