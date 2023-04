Zeventienjarige Twentse Kaptein maakt debuut in Oranje

Eindelijk heeft Michel Vlap z’n goal te pakken: ‘Ik voelde op de tribunes ook de opluchting’

Michel Vlap zag na de verbanning van de vloek de humor er wel van in. „Ja, als ik al ga scoren dan komen we er echt aan”, zegt de middenvelder zondagmiddag na de afgetekende 4-0 zege van FC Twente op Cambuur met een lach. Na bijna een jaar zonder goal, was Vlap eindelijk weer succesvol.