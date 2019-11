Zieke Juliën (9) uit Enschede wordt actieheld voor McDonald's

column Warme hand

17 november Kijk, dat is een attent gebaar van het lokaal bestuur. Aan het begin van een vergadermarathon over de begroting staat er in de raadzaal een kolossale mand snoep klaar. Van schuimpjes tot spekjes en dat in een hoeveelheid waarmee onverminderd bruin-zwarte pieten vanavond de kinderschoenen van een hele straat in Enschede kunnen vullen. De mand vormde mierzoete metafoor van de gemeentelijke gastvrijheid.